محلية النواب:لا توجد سرية بمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت سيكون علانية

كتب إبراهيم حسان

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسة التصويت على التعديلات الدستورية ستكون معلنة، وأن ما انتشر مؤخرًا بشأن سرية جلسات مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها ما هى إلا مجرد "شائعات".

وقال السجيني، خلال لقائه ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الجمعة، إنه تم منح الفرصة كاملة لكل نائب أن يعرض رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه كان يوجد مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة النواب الذين وافقوا على التعديلات الدستورية، قائلا: "عشان يعملوا قائمة سودة بأسماء النواب دول، أو أتباع النواب الذين وافقوا على التعديلات هيعملوا منهم أبطال".