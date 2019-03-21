محافظ الدقهلية: نحتاج 268 مليون جنيه لإقامة 6 محطات وسيطة لجمع القمامة

الدقهلية شريف الديب

اكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ان المحافظة خططت لإقامة 6 محطات وسيطة متحركة لجمع القمامة كمرحلة اولي، وذلك لعدم وجود هذه المحطات في المدن والقري التي لا يوجد بها مصانع لتدوير القمامة، مما يشكل اعباء كبيرة علي وسائل نقل القمامة، والسير لمسافات طويلة للوصول الي المصانع .

وقال محافظ الدقهلية، أن هذه المحطات تحتاج إلى21 مليون جنيه، لإقامتها وهو ما نسعي مع وزارة التنمية المحلية لتدبيره .

واضاف شاروبيم، أن هناك تراكمات للقمامة في 8 مقالب عشوائية تبلغ مساحتها الإجمالية 102600 متر مربع بإجمالي تراكمات 2,47 مليون طن، وتحتاج الي 247 مليون جنيه، ونحن نعمل علي تدبيرها بالاتفاق مع الوزارات المعنية.

ووبلغ إجمالي المبالغ، التي تم صرفها لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين البيئة بمحافظة الدقهلية مع بداية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى شهر مارس الحالي 198,805مليون جنيه، واضاف شاروبيم انه تم صرف 119 مليون و 266 الف جنيه، علي شراء معدات جمع ونقل القمامة وتوزيعها علي مراكز ومدن المحافظة، حسب حاجة كل مركز ومدينة، كما تم تغطية عدد من المجاري المائية بتكلفة 70مليون جنيه و241الف جنيه، بالإضافة الي 9 مليون و298 الف جنيه للتجميل والتشجيع، و2,2 مليون جنيه لنقل التراكمات بمقلب تمي الامديد، التي ظلت لسنوات طويلة، وكانت أحد عوامل تهديد صحة المواطنين في تمي الامديد وقراها.

واكد شاروبيم، أن خطط المحافظة، تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين باعتبار أن البشر هم الثروة الحقيقية لمصر .