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مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 مارس 2019 12:17 م
مؤشرات البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 14805 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 18945 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1741 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 489 نقطة.
 
 
 

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