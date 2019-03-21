فيديو..نجل شاه إيران مهنئا الإيرانيين بالنوروز: آمل في إنقاذ بلادى من الظلم

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

بعث نجل شاه إيران المخلوع رضا بهلوى من المنفى برسالة تهنئة للإيرانيين بعيد النوروز أو رأس السنة الشمسية، معبرا عن أمله فى انقاذ بلاده من الظلم.

ونشر بهلوى المقيم فى واشنطن مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تويتر، قال فيه رسالتى للإيرانيين هى الصداقة والمحبة والحياة السعيدة فى بلادنا.

وتابع ولى عهد إيران السابق مخاطبا الشعب الإيرانى، "تعالوا نزيل غبار الحزن وخيبة الأمل عن بلادنا، وطننا سوف يزدهر ويتحرر بسواعد أبناءه، وسينجلى الظلم والقهر، أنا على يقين بإنقاذ إيران".

در این لحظات پرشکوه که در کنار سفره هفت‌سین نشسته‌ایم و زادروز جهان هستی را در آغاز سال نو جشن می‌گیریم، بیاییم همه با هم به ایران بیندیشیم. بیاییم با الهام از دگرگونی طبیعت، دست در دست هم، غبار اندوه و ناامیدی را از ایران‌مان بزداییم. pic.twitter.com/E62boiOJqD — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) March 20, 2019

وتحتفل إيران ودول غرب أسيا وأسيا الوسطى، بعيد النوروز، أو رأس السنة فى ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية وانخفاض قيمة العملة وارتفاع فى الاسعار اثرا العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام.

والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

وفى عام 2009 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الاحتفال فى قائمتها للتراث العالمى واعتبرته العيد الأقدم فى العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010 قرارا أعلن فيه يوم 21 مارس يوم نوروز يحتفل به كل عام، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال به عبر تقديم رقصات ومراسم خاصة.

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التى تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين، ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد.