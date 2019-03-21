فى عيد الأم.. شاب ينهى حياة شقيقه بـ5طعنات لاعتدائه على والدته بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

أنهى شاب حياة شقيقه بـ 5 طعنات قاتله، بسبب تعديه على أمه بالسب والضرب والشتم، و إدمانه للمخدرات بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الاسماعيلية، اخطارا من اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعميد اكرم رشاد مأمور قسم ثالث الاسماعيلية من مستشفى جامعة قناة السويس، مفادها وصول المجنى عليه "إسلام.ل" 30 عام، عاطل مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصاب بـ5 طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسم وتوفى فور وصوله للمستشفى.

على الفور، انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ والمستشفى، وبسؤال اقارب المجنى عليه تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شقيقه "عصام" 27 عام، بعد ان شاهد المتهم شقيقه المجنى عليه، وهو يعتدي على امه بالضرب والسب، بعد رفضها أن تعطيه أموالا لشراء المخدرات، مما أثار حفيظة المتهم، وقام بسحب سكين المطبخ وطعن المجني عليه 5 طعنات نافذة بالرقبة والصدر أودت بحياته في الحال، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على المستشار ياسر أبوغنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، كلف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وخالد شطا وكيل أول نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، بإحضار والدة المجني عليه، والمتهم لسماع أقوالها، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لمعرفة أسباب وقوع الوفاة.