فوز 1194 متقدما فى قرعة الحج بمديرية أمن المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

أجرت اليوم الخميس مديرية أمن المنوفية قرعة الحج لعام 1440 هـ - 2019 م بالصالة المغطاة باستاد شبين الكوم الرياضى وتم الاختيار إلكترونياً عن طريق الحاسب الآلى دون تدخل للعنصر البشرى، بحضور اللواء سمير أبو زامل، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن، ثم تم إجراء القرعة في جو يسوده حالة من الهدوء والترقب يتمنى خلالها المتقدمون أن يحظى كل منهم بفرصة لزيارة بيت الله الحرام، حيث تقدم بطلبات للحج (6668 مواطنا) وقد فاز بالقرعة الأساسية (1194) حاجا وفاز من كبار السن ( 119 ) حاجا .