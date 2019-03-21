غدا.. تسليم " شريحه التابلت " بمدارس كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستقبل المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ ،غداً الجمعة، أولياء أمور الطلاب، لتسليمهم شريحة التابلت، وناشدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أولياء أمور الطلاب بالتوجه للمدارس الثانوية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، الساعة العاشرة صباحاً ،لإستلام شريحة التابل .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة،أن المدارس ستستقبل أولياء أمور الطلاب بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم، لإسكمال اجراءات استلام شريحة التابلت لمن لم يتسلموا الشريحة ،وتم توفير حجرات لاستقبال أولياء أمور الطلاب،تضم عدد كبير من المقاعد لراحة أولياء الأمور،مشددة على حسن استقبالهم،وتيسير إجراءات تسليم الشريحة لأولياء الأمور،على أن يقدم ولى الأمر صورة رقمه القومى،وصورة شهادة ميلاد الطالب،ويملأ ولى الأمر استمارة استلام الشريحة بمعاونة موظفين متخصصين من الشركة المشرفة على تسليم الشريحة .

وشددت كشك، فى بيان صحفى ، على نشر معلومات عن أول امتحان على التابلت للصف الأول الثانوى، خلال صفحات الإعلام الخاصة بالمديرية وبالإدارات التعليمية، بالإضافة لتعريف الطلاب هذه المعلومات بأن الامتحان الأول إلكترونيا لطلاب أولى ثانوى، وسيكون بنظام الأوبن بوك، وسيبدأ يوم 24 مارس الجارى،ولن يتم تسريبه لأنه مؤمن من خلال التابلت.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الأسئلة ستراعى الوقت المحدد للامتحانات، وستعتمد على الفهم والاستذكار، والامتحان تجريبى لن يتم احتساب أى درجات للطالب عليه، وسيكون بمثابة التجربة الثانية للتعرف على طبيعة الأسئلة "بلا درجات" و"بلا تسريب" ، مؤكدة إن تتقدم بالتهنئة لكل العاملين بالتعليم الزراعي وللطلاب لحصول التعليم الزراعي على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة التي أقيمت بمدرسة بمدرسة الرأس السوداء بالإسكندرية.

يذكرأن الدكتورة بثينة كشك ، ألقت محاضرة مساء اليوم عن قيادة التغيير والتطوير المؤسسي ومسئولية التنفيذ وأنواع التغيير ومضمون التغيير الإستراتيجي.