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عقوبة تنتظر منقبين عن الآثار سقطوا فى قبضة الشرطة.. تعرف عليها

الخميس، 21 مارس 2019 04:00 ص
عقوبة تنتظر منقبين عن الآثار سقطوا فى قبضة الشرطة.. تعرف عليها التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على
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نجح رجال مباحث حلوان، فى القبض على 3 أشخاص أثناء تورطهم فى التنقيب عن الآثار حيث ورد بلاغ لقسم الشرطة بتورط شخص فى الحفر، وبالانتقال ألقت القوات القبض على كل من "فؤاد. أ" حداد، و"على. س" عامل، و"محمد.س" عاطل متلبسين بحفر حفرة قطرها 1.5 متر وعمقها 15 مترا،

وفى السطور نرصد العقوبة القانونية التى ينتظرها المتهمون:

يقول المحامى بسام حواش، أن عقوبة التنقيب عن الآثار، وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، هى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

وأضاف حواش، أن المادة (49) من الدستور تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها.


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