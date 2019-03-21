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عضو بالقومى للمراة : "لولا وجود المرأة لما كانت هناك انتخابات"

الخميس، 21 مارس 2019 05:55 م
عضو بالقومى للمراة : "لولا وجود المرأة لما كانت هناك انتخابات" مجلس النواب
نور على
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قالت الدكتورة  أحلام حنفى عضو المجلس القومى للمراة:" لولا وجود  المراة لن يكون فى انتخابات لأن المرأة هى التى تنزل الانتخابات وبتقعد من الصبح حتى الليل لكى تنتخب".

وأضافت خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى الذى تعقده لللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال أن تخصيص نسبة 30% للمراة من عدد أعضاء مجلس النواب ستكون نسبة عادلة لتمكين المراة.

واشادت بدور النائبات فى مجلس النواب،  قائلة :"عضوات البرلمان ادوا أداء جيد وكانوا طاقة إيجابية وشاركوا مشاركة حقيقية".

 يذكر أن اللجنة التشريعية تستمع فى جلسة الحوار الثالثة المنعقدة الآن إلى ممثلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات المهنية حول التعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبا".

ويهدف تعديل المادة 102إلى "ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان ليكون لها حصة محجوزة دستوريا".

 
 

 

 


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