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الخميس، 21 مارس 2019 05:50 م
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ضبط المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض بالخصوص

الخميس، 21 مارس 2019 05:39 م
ضبط المتهم بقتل صديقه بسلاح أبيض بالخصوص حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، القبض على المتهم الأول في واقعة قتل طالب صديقه خلال "قعدة هزار" في مدينة الخصوص، ويجري ملاحقة 2 آخرين.
 
 واعترف المتهم المضبوط بارتكاب أحد المتهمين الهاربين الواقعة وهروبهما وبحوزتهما سلاح الجريمة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المجني عليه عقب عرض الجثة على الطب الشرعي وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كان المقدم محمود عادل رئيس مباحث الخصوص، تلقى إشارة تبلغ لقسم شرطة الخصوص من مستشفى المطرية، بوصول "أحمد. م"، طالب، جثة هامدة إثر إصابته "جرح وخذي بالفخذ الأيسر"، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أنه حال تواجد المتوفى برفقة زملائه كل من "محمد. ح. ي"، طالب، و"فهد. ح. ج"، طالب، بجوار موقف الأتوبيس، وبسبب "الهزار" حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.
 
وتبين أنه أثناء ذلك تصادف مرور صديق الثاني "عبد الرحمن. ص. م"، وشهرته "كشري"، طالب، ومقيم وتدخل لمناصرته، وطعن على إثرها المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته وفروا جميعا هاربين.    
 
وتم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم، وحرر عن ذلك المحضر رقم 9472 جنح قسم الخصوص لسنة 2019م.
 
 

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