صور.. عصام الأمير يبدأ مهامه كمستشار لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب محمد السيد

بدأ عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، مهامه الجديدة كمستشارا لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتلقى عصام الأمير فى مكتبه المخصص له بالدور التاسع بماسبيرو، التهانى من قبل أعضاء المجلس الأعلى للإعلام على منصبه الجديد، وكان من بين المهنئين محمد العمرى وكيل المجلس، وصالح الصالحى وجمال شوقى ومجدى لاشين من أعضاء المجلس، وعبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد من قبل أن تعيين عصام الأمير، جاء بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء باعتباره خبيرا واستشاريا فى أمور الإعلام .























