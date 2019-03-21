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ومسيرة بالسيارات تجوب القصير احتفالا بالعيد..

صور.. توزيع الورود على الأمهات بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 21 مارس 2019 03:07 م
صور.. توزيع الورود على الأمهات بموانئ البحر الأحمر جانب من الاحتفال
البحر الأحمر - عماد عرفة
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احتفلت اليوم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بعيد الأم، بتوزيع الورود على السيدات بالهيئة، لادخال البهجة والفرحة وتقديرا لدورهم فى منظومة العمل والتنمية والارتقاء بمستوى الأداء بالهيئة وتشجيعهم على بذل المزيد من العمل. 
 
وأشاد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة، بدور المرأة فى تقدم ورقى المجتمع، وقدرتها على العطاء فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بجانب اهتمامها ورعايتها لأسرتها وأبنائها.
 
وعلى صعيد آخر، نظمت إدارة التضامن الأجتماعي بالقصير، مسيرة بالسيارات احتفالا بعيد الأم، حيث شهد اللواء يوسف الشاهد رئيس مدينة القصير، الاحتفال بعيد الأم بمركز شباب القصير. 
 
وحضر الاحتفال، هدى عبد الرازق مدير إدارة التضامن الاجتماعي، وصلاح عبيد مدير المركز. 
 
وبدأت الاحتفالية، عقب مسيرة السيارات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم لأحد الأطفال، أعقبها عروض فنية لأطفال الحضانات التابعة لإدارة التضامن.
 
وقام رئيس مدينة القصير، بتسليم جائزة المشرفة المثالية لإحدى المشرفات بالإدارة. 
 
وعلى هامش الاحتفال بعيد الأم، نظمت إدارة التضامن بالمدينة مسيرة بالسيارات، تجوب شوارع المدينة، حيث التقى رئيس المدينة بالمشاركين بالمسيرة أمام مقر الوحدة المحلية. 
 
وقال الشاهد إن الاحتفالات بعيد الأم تشكل تكريما للأمهات الذين يحملون في عاتقهم أسمى آيات العطاء، وأن المدينة تشهد كل عام تكريم عدد من الأمهات المثالية. 
 
وأوضح رئيس المدينة، أن الاحتفالية التي أقيمت اليوم، جاءت تكريما للأم وعرفانا بالجميل ولعطائها المثمر والبناء فى إعداد أجيال صالحة تفيد الوطن.
 
وفى نهاية الاحتفالية، هنأ رئيس مدينة القصير الجميع بهذه المناسبة السعيدة، متمنيا لكل الأمهات حياة سعيدة مع أبنائها، متقدما بالشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذا الحفل.
 
 
توزيع الورود على الامهات بموانى البحر الاحمر (1)
 

توزيع الورود على الامهات بموانى البحر الاحمر (2)
 

توزيع الورود على الامهات بموانى البحر الاحمر (3)
 

توزيع الورود على الامهات بموانى البحر الاحمر (4)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (1)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (2)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (3)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (4)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (5)
 

مسيرة بالسيارات تجوب شوارع مدينة القصير أحتفالاً بعيد الأم (6)
 
 
 

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