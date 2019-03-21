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صور.. آخر ظهور للقمر العملاق فى عام 2019

الخميس، 21 مارس 2019 06:02 ص
صور.. آخر ظهور للقمر العملاق فى عام 2019 قمر عملاق
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت سماء الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ظهور آخر قمر عملاق فى 2019 ، اليوم الخميس ، حيث ظهر القمر أكبر وأكثر إشراقًا من المعتاد حيث أن مداره يجعله أقرب إلى الأرض.

 
كما أن قمر هذا العام مميز للغاية لأنه يتزامن مع الاعتدال الربيعى، عندما يظهر مركز الشمس فوق خط الاستواء، وبشكل عام ،ظهر القمر العملاق أكبر بنسبة 14٪ تقريبًا و 30٪ أكثر إشراقًا من القمر العادى.
 
القمر العملاق (1)
القمر العملاق 

القمر العملاق (2)
القمر العملاق 

القمر العملاق (3)
القمر العملاق 

القمر العملاق (4)
القمر العملاق 

القمر العملاق (5)
القمر العملاق 

القمر العملاق (6)
القمر العملاق 
 
القمر العملاق فى المكسيك
القمر العملاق فى المكسيك

 

القمر العملاق
القمر العملاق

 


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