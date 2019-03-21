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صحة الوادى الجديد: فتح وحدة علاج فيروسات كبدية بقرار وزارى

الخميس، 21 مارس 2019 01:37 ص
صحة الوادى الجديد: فتح وحدة علاج فيروسات كبدية بقرار وزارى وزيرة الصحة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أصدرت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، القرار رقم 123 لسنة 2019، بفتح وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية في محافظة الوادي الجديد.

وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف ، أن قرار الوزيرة يأتي في مصلحة المواطن، ولتقديم خدمة طبية متميزة، وتضمن القرار فتح الوحدة في مستشفي الحميات بمدينة الخارجة، مع تمويل الوحدة لتقديم خدماتها للمواطنين، فورا لجميع أبناء المحافظة.

 

أضافت مشرف، أن الوحدة ستقدم خدماتها من خلال تمويل ذاتي، وتنفذ البرتوكول العلاجي للفيروسات الكبدية، والمعتمد من اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية.

 

 


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