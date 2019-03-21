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الخميس، 21 مارس 2019 10:53 م
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شركة صرف صحى القاهرة تشارك فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

الخميس، 21 مارس 2019 10:02 م
شركة صرف صحى القاهرة تشارك فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه المهندس عادل حسن رئيس شركه صرف صحى القاهره
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عن مشاركتها فى فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، والتى تبدأ غدا بحى الزاوية الحمراء، بالتنسيق مع رئيس الحى والجهات المعنية بالحملة.

وأوضحت الشركة عن بدء الفعاليات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بخطبة الجمعة بمسجد النذير بحى الزاوية لتناول أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.

وأضافت الشركة ، أنه من المقرر توزيع منشورات التوعية على المواطنين بحى الزاوية باعتباره المكان الرسمى للحملة وبداية الانطلاق، واجراء القياسات القبلية لتحديد وقياس مردود الحملة عقب انتهائها.

 


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