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الخميس، 21 مارس 2019 12:47 م
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شرطة نيوزيلندا تعيد فتح مسجدى مدينة كرايست تشيريش

الخميس، 21 مارس 2019 12:23 م
شرطة نيوزيلندا تعيد فتح مسجدى مدينة كرايست تشيريش الشرطة النيوزلندية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة النيوزيلندية،أنها ستعيد غدا الجمعة فتح مسجدى مدينة كرايست تشيريش ، اللذين شهدا عملية إطلاق نار عشوائى على المصلين يوم الجمعة الماضى.
وذكرت الشرطة - على موقع تويتر حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، اليوم الخميس - أنه سيتم فتح المسجدين مجددا أمام المصلين".. موضحة أنه سيتم إعادة فتح المسجد الواقع فى لينوود أفنيو أمام المصلين ، حيث إن الشرطة أكملت معاينتها وتحقيقتها، لكنها ستحتفظ بوجودها هناك فى الأيام المقبلة، أما المسجد الثانى الواقع فى دينز أفنيو فسيفتح أبوابه أمام المصلين غدا الجمعة .
يذكر أنه فى يوم الجمعة الماضى، أطلق مسلح عنصرى النار على المصلين فى مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين.
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابى، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد لرجل يدعى برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، ومددت المحكمة يوم السبت اعتقاله حتى 5 أبريل المقبل.


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