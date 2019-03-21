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شاهد.. محيط مدرسة القطورى فى العياط يتحول لمخزن خردة

الخميس، 21 مارس 2019 11:23 ص
شاهد.. محيط مدرسة القطورى فى العياط يتحول لمخزن خردة محيط مدرسة القطورى بالجيزة يتحول لمخزن خردة
كتب سيد الخلفاوى
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بالرغم من التوجيهات بالاهتمام بالمدارس ومحيطها وتوفير جو من الهدوء للطلبه لتسهيل استيعاب المعلومات، إلا أن مسئولى الوحدة المحلية بقرية القطورى التابعة لمركز العياط بالجيزة، كان لهم رأى آخر، بعد أن حولوا محيط ومدخل مدرستى القطورى التجارية المشتركة والقطورى الثانوية المشتركة، لمخزن للسيارات المتهالكة التابعة للوحدة المحلية. 
 
 
كثرة السيارات الخردة بمحيط المدرستين أدت لغلق الشوارع المؤدية للمدرسة وهو ما جعل شكاوى الأهالى تتكرر لحماية الطلاب من التعرض للأذى خاصة فى أوقات الدخول والخروج من المدرسة، مطالبين برفع السيارات والخردة المتراكمة أمام المدرستين. 
 
محيط مدرستين القطورى بالجيزة يتحول لمخزن خردة (1)
محيط مدرستين القطورى بالجيزة يتحول لمخزن خردة (1)

محيط مدرستين القطورى بالجيزة يتحول لمخزن خردة (2)
محيط مدرستين القطورى بالجيزة يتحول لمخزن خردة (2)

 


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