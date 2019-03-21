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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف خسائر الدوحة وطهران بسبب تمويل الإرهاب

الخميس، 21 مارس 2019 04:00 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف خسائر الدوحة وطهران بسبب تمويل الإرهاب جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
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كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، الخسائر الفادحة التى تطال قطر وإيران على خلفية تمويلهما للجماعات الإرهابية التى تنشر الخراب والدمار فى المنطقة العربية، وتسعى إلى تقويض أمن البلدان عبر نشر الفكر المتطرف الذى لا يحتكم إلا للسلاح والقتال فقط.

 

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "يواصل التحالف المشبوه بين قطر وإيران جنى ثمار سياساته وممارساته الخبيثة تجاه دول المنطقة عبر الخسائر الاقتصادية والمقاطعة من دول العالم له بسبب تحريضه وانتهاكانته المباشرة والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية من أجل إثارة المزيد من الفوضى للعبث بمقدرات الشعوب وتهديد الأمن القومى لسهولة اختراق جماعات إرهابية لتنفيذ مخططات لدول بعينها تريد النيل من استقرار الوطن العربى".

وأكد تقرير "مباشر قطر"، أنه على إثر الخسائر تحطمت الطائرة الوحيدة التابعة لشركة "فارس إير قشم" للشحن الإيرانية، فى مطار حمد الدولى فى الدوحة، بسبب خلل فى تفريغ الحمولة التى كانت على متنها من قبل العاملين بالمطار.

 

وتضمن التقرير صورًا للطائرة التى ارتفعت مؤخراتها وتحطم ذيلها بسبب عدم دراية القائمين على التفريغ بالطرق الصحيحة، كما تضمن أيضاً مشاهد للوضع المتدنى الذى تشهده الدوحة الآن بسبب سياسات تميم بن حمد الرامية لتخريب الدول العربية لصالح أعداء المنطقة.


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