video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير أمريكى: واشنطن وسول متحدتان على هدف تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووى

الخميس، 21 مارس 2019 10:41 ص
سفير أمريكى: واشنطن وسول متحدتان على هدف تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووى ترامب وكيم
أ ش أ
إضافة تعليق

صرّح السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية هارى هارس بأن الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والكورى الجنوبى مون جاى- إن، اتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، وأن الدولتين الحليفتين متحدتان على هدف تفكيك برنامج الأسلحة النووية الكورى الشمالى.
وقال هارس، خلال كلمة ألقاها فى جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلى الأمريكية نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس - إن البلدين يتبعان النهج ذاته بشأن القضية الكورية الشمالية، فالرئيسان مون جاى- إن وترامب متفقان بشأن إنهاء المسألة الكورية الشمالية.
وأشاد هايرس بجهود الرئيس الكورى الجنوبى ودوره فى تحول مسار الأزمة مع كوريا الشمالية، داعيا إلى التحلى بالصبر فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية للأزمة الممتدة منذ عقود مع الشطر الشمالى.
جدير بالذكر أن واشنطن رفضت رفع العقوبات على بيونج يانج لحين استكمال عملية نزع السلاح النووى، فيما سعت سول إلى تخفيف بعض العقوبات على الشطر الشمالى، من أجل مواصلة المشاريع الاقتصادية عبر الحدود بين الكوريتين وتخفيف المخاوف الأمنية لدى كوريا الشمالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تايم: ترامب يهمش مسئول مفاوضات كوريا الشمالية ويفرض سيطرته عليها

رئيس المخابرات الأمريكية يزور سول لتقييم العلاقة مع كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تلتمس تخفيف العقوبات وأمريكا تتمسك بنزع السلاح النووى

كوريا الشمالية

شبه الجزيرة الكورية

كوريا الجنوبية

دونالد ترامب

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة