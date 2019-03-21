سفير أمريكى: واشنطن وسول متحدتان على هدف تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووى

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صرّح السفير الأمريكى لدى كوريا الجنوبية هارى هارس بأن الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب والكورى الجنوبى مون جاى- إن، اتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية، وأن الدولتين الحليفتين متحدتان على هدف تفكيك برنامج الأسلحة النووية الكورى الشمالى.

وقال هارس، خلال كلمة ألقاها فى جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلى الأمريكية نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس - إن البلدين يتبعان النهج ذاته بشأن القضية الكورية الشمالية، فالرئيسان مون جاى- إن وترامب متفقان بشأن إنهاء المسألة الكورية الشمالية.

وأشاد هايرس بجهود الرئيس الكورى الجنوبى ودوره فى تحول مسار الأزمة مع كوريا الشمالية، داعيا إلى التحلى بالصبر فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية للأزمة الممتدة منذ عقود مع الشطر الشمالى.

جدير بالذكر أن واشنطن رفضت رفع العقوبات على بيونج يانج لحين استكمال عملية نزع السلاح النووى، فيما سعت سول إلى تخفيف بعض العقوبات على الشطر الشمالى، من أجل مواصلة المشاريع الاقتصادية عبر الحدود بين الكوريتين وتخفيف المخاوف الأمنية لدى كوريا الشمالية.