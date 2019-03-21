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رئيس شركة المترو والعضور المنتدب يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى لمتابعة حركة التشغيل

الخميس، 21 مارس 2019 12:19 م
رئيس شركة المترو والعضور المنتدب يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى لمتابعة حركة التشغيل جانب من الجولة
كتب رضا حبيشى
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تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، 6 محطات بالخط الثانى لمترو الأنفاق وهى  ( الشهداء - السادات - البحوث - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب  ) لمتابعة سير العمل وحركة تشغيل القطارات، حيث شملت الجولة تفقد جميع الأرصفة بالمحطات  وتفقد وسائل السلامة والأمن الصناعى بالمحطات والقطارات من نقاط  طفايات الحريق وخراطيم المياة المنتشرة على الأرصفة والصالات وداخل جميع المكاتب.
 
وشملت الجولة جميع مكاتب صرف التذاكر ومتابعة إيراد الماكينات والتأكد من وجود الفكة اللازمة والتشديد على حسن معاملة الركاب أيضاً تفقد جميع مكاتب النظار بالمحطات وتجربة نظم التواصل مع غرفة التحكم المركزى CCP عن طريق شبكة التليفونات الداخلية بالمكاتب أيضاً قام بمتابعة شاشات كاميرات المراقبة والتأكد من تغطية جميع المحطات ( صالات -  وأرصفة - وممرات - ومداخل ومخارج المحطات ) أيضاً قام بالمرور على دورات المياه بالمحطات والتأكد من نظافتها وصلاحيتها للاستخدام لجمهور الركاب أيضاً تفقد جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وتفقدوا أجهزة ال X RAY للكشف عن المفرقعات والمتواجدة بمداخل المحطات والتأكد من سلامتها جميعآ وخلوها من أى أعطال .
 
تأتى هذه الزيارة بناء على توجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتواجد القيادات خارج مكاتبهم وان العمل سوف يكون على الأرصفة والمحطات بشكل مكثف ومفاجئ.
 
 
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