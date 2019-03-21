video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الخميس، 21 مارس 2019 09:14 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. كثافات مرورية بمحور الثورة بسبب سقوط كابل كهرباء من كوبرى

صور.. هبوط أرضى يتسبب فى انهيار سور وتهشم 7 سيارات بالسلام

سوق على مهلك.. الرادار التقط 2436 مخالفة سرعة زائدة لسيارات فى 24 ساعة

أخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

محاور القاهرة

الجيزة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة