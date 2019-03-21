جولة لمحافظ الجيزة بالدقى لمتابعة النظافة ويوجه بإزالة تعديات شادر فاكهة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بإزالة تعديات لشادر فاكهة بشارع وزارة الزراعة بعد ضبطه متعدى على حرم الطريق العام ويعيق حركة المشاه على الأرصفة من خلال وضعه صناديق الفاكهة بعرض الرصيف دون مراعاة ترك مساحة للمواطنين للسير بها وغير ملتزم بشروط الترخيص الممنوحة له.

وقد تم استدعاء مسئولى الإشغالات بالحى لرفع مخالفات الشادر واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله موجها إنذار بعدم السماح بتواجد مثل هذه المخالفات والتعديات على حرم الطريق وعدم التقصير فى رفعها أولاً باول.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بحى الدقى للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالحى رافقة اللواء محمد رأفت السكرتير العام حيث تفقدا أعمال توسعة وتطوير شارع وزارة الزراعة وتركيب الانترلوك للتسهيل على المشاة.

أكد المحافظ أنه سيتم تطوير الشارع وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة به بالكامل وإصلاح أى مشكلات فى طبقة الرصف، مشيراً إلى أن حى الدقى أزال عدد من الإشغالات والفروشات بشارع الشركات وهو أحد الشوارع المتفرعة من شارع وزارة الزراعة تمهيداً لبدء أعمال تطويره وتجميع الباعة به لعدم تأثيرهم على المظهر الجمالى بالشارع الرئيسى وإعاقتهم لحركة المشاة .

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع التحرير والنيل والزراعة وشارع 306 أمام المتحف الزراعى وشارع مراد وميدان الجيزة وميدان النهضة .