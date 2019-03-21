جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

كتب هيثم سلامة

سخر جزائريون من عضو جماعة الإخوان الإرهابية وجدى غنيم، والهارب فى تركيا، حيث تطاول على المناضلة جميلة بو حريد لعدم ارتدائها الحجاب، وطالب الوقوف ضد العلمانية ورفع شعارات دينية خلال التظاهرات.

لاقت دعوات الإرهابى وجدى غنيم، هجوما كبيرا حيث أثارت العديد من الشباب الجزائرى عبر السوشيال ميديا، ووصفوا تصريحاته بالمستفزة والمحرضة ومحاولة منه لشق الصف، والنيل من الرموز الوطنية، بالإضافة إلا الشيزوفرانيا، حيث إنه فى الوقت الذى يهاجم التيار العلمانى فى الجزائر يهرب إلى تركيا، والتى تحمى أفكاره المتطرفة.





وقال أحد المغردين الجزائرين ردا على تصريحاته المستنفزة:"يا وجدي غنيم من أنت حتى توجه أكثر من 20 مليون شخص فى حراك و تقول بأنهم يجب أن ينادوا بدولة إسلامية من أنت، وما دخلك... فهموهها مادخلوش رواحكم فينا...من تحدثت عنها أنها بدون حجاب لا تستطيع سوى أن تقف لها احتراما فهى رمز الثورة ووقفت بالندوة ضد أكبر مستعمر في التاريخ".





وغرد باسعيد عيسى:"على وجدى غنيم أن يلزم حدوده فأرض الثوار التى حاربت بها المرأة بدون حجاب ووقفت أمام دبابات الاستعمار لا تنتظر منه المشورة أو الفتوى عليك بالتزام حدود الأدب فلا أحد في الجزائر من بين الملايين الرافضين للنظام يروق له تدخلك فى شئونهم".





ورد مصطفى :"مثل هذه الفتاوى والآراء المتطرفة يحتاج المجرمون والقتلة أمثال الشيخ وجدي غنيم الذى يدعى رفع شعارات إسلامية وإسقاط الحكم العلمانى وتحكيم الشرع في الجزائر، علماً أنه مقيم في دولة علمانية تحمي معتقداته الدينية!".