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ترامب يهنئ الإيرانيين فى "عيد النوروز" ويتوعد النظام الحاكم

الخميس، 21 مارس 2019 02:48 م
ترامب يهنئ الإيرانيين فى "عيد النوروز" ويتوعد النظام الحاكم ترامب
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب النظام الإيرانى بمواصلة إدانته الدولية، وتضامن مع الإيرانيين، وذلك فى رسالة تهنئة بعيد النوروز أو رأس السنة الشمسية التى تحتفل بها إيران اليوم، نشرتها الخارجية الأمريكية على صفحتها على "تويتر".

 

وقال ترامب فى التهنئته التى نشرها أيضا تلفزيون صوت أمريكا الناطق بالفارسية، "للأسف الإيرانيون غير قادرين على الفرح فى هذه الأيام.. الشعب الإيرانى يسعى لاستعادة تاريخ بلده وثقافته ومكانته فى العالم، لافتا إلى أن هذا الشعب يستحق أن تكون له حكومة مسئولة تعامله باحترام، بينما يرفض النظام الإيرانى".

 

وأعرب الرئيس الأمريكى عن تضامنه مع الإيرانيين، متمنيا لهم مستقبل حر ومزيدا من الازدهار والسعادة، متوعدا النظام الإيرانى الذى وصفه بالديكتاتورى بمواصلة إدانته وعدم الصمت أمام مطالب الإيرانيين لنيل الحرية. وختم ترامب رسالته "يوما ما ستتغلب الحرية والعدل على الظلم والقهر".

 

ويحتفل إيران ودول غرب أسيا وأسيا الوسطى، بعيد النوروز أو رأس السنة الشمسية، والنوروز هى كلمة فارسية تعنى "اليوم الجديد، وهو عيد تعود جذوره إلى بلاد فارس ما قبل الإسلام، ويأتى من تعاليم الديانة الإيرانية القديمة "الزرادشتية"، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به الدول المجاورة لإيران كأفغانستان وتركيا والأكراد وأذربيجان، تركمانستان، طاجيكستان، أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.

 

وفى عام 2009 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الاحتفال فى قائمتها للتراث العالمى واعتبرته العيد الأقدم فى العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 2010 قرارا أعلن فيه يوم 21 مارس يوم نوروز يحتفل به كل عام، وفى الأمم المتحدة يتم الاحتفال به عبر تقديم رقصات ومراسم خاصة.

 

وفى إيران يحتفظ الإيرانيون بالتقاليد القديمة التى تعود إلى آلاف السنين وإلى الحضارة الفارسية، حيث يقومون بشراء الملابس الجديدة وتحضير الحلوى، وتشهد الأسواق الإيرانية حركة ونشاطا كبيرين، ومع التدهور الاقتصادى يصطدم الكثيرين بارتفاع أسعار مستلزمات العيد.

 

وتتم حساب بداية العام فلكيا، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد بإعداد مائدة تتكون من 7 أشياء تبدأ بحرف السين، وهى "سير" الثوم و"سيب" التفاح و"سكة" العملة نقدية و"سنجد" تمر و"سماق" السماق و"سبزى" الخضراوات و"سمنو" حلوى، وكل منها يرمز إلى رمز معين فى العام الجديد. ويحافظ الإيرانيون على هذه التقاليد منذ القدم.


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