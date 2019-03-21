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الخميس، 21 مارس 2019 10:53 ص
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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها النقل

الخميس، 21 مارس 2019 10:32 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها النقل بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% خاسرة عدد 78.63 نقطة، لتصل إلى مستوى 9898.17 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.6 مليون سهم بقيمة 63.2 مليون ريال قطرى عبر 1845 صفقة، وارتفع 16 سهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
 
وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.04%.
 

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