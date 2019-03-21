تجديد حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم، تجديد حبس مسئول الخزينة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس.

البداية عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد كشف قسم الحسابات بمحكمة الزقازيق الإبتدائية، عن وجود عجز بالخزينة يقدر بخمسمائة وخمسون ألف جنيه، وتبين قيام مسئول الخزينة " ج. ع. الـ" مسئول الخزينة بالمحكمة باختلاس المبلغ، وقام قسم الحسابات بإبلاغ رئيس المحكمة الإبتدائية الذى قام بإحالة المتهم للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم بعد ورود تحريات الأموال العامة، كما قررت بتشكيل لجنة لفحص كافة أعمال المتهم منذ توليه مسئولية الخزينة.

تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال المتهم منذ توليه الخزينة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1067 اداري قسم أول الزقازيق لسنة 2019.