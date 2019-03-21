video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه

الخميس، 21 مارس 2019 12:07 م
تجديد حبس مسئول خزينة محكمة الزقازيق الابتدائية لاختلاسه 550 ألف جنيه حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم، تجديد حبس مسئول الخزينة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاختلاس.
 
 
البداية عندما تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد كشف قسم الحسابات بمحكمة الزقازيق الإبتدائية، عن وجود عجز بالخزينة يقدر بخمسمائة وخمسون ألف جنيه، وتبين قيام مسئول الخزينة " ج. ع. الـ" مسئول الخزينة بالمحكمة باختلاس المبلغ، وقام قسم الحسابات بإبلاغ رئيس المحكمة الإبتدائية الذى قام بإحالة المتهم للنيابة العامة، التى قررت حبس المتهم بعد ورود تحريات الأموال العامة، كما قررت بتشكيل لجنة لفحص كافة أعمال المتهم منذ توليه مسئولية الخزينة.
 
 
تشكيل لجنة لفحص كافة أعمال المتهم منذ توليه الخزينة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1067 اداري قسم أول الزقازيق لسنة 2019.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بقرية بالشرقية

حبس عاطل 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

محكمة الزقازيق الابتدائية

خزينة المحكمة

نيابة قسم اول الزقازيق




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة