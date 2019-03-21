بنك إنجلترا يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير فى ظل عدم اليقين بشأن البريكست

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أبقى بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك بالإجماع على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.75 %، وقالت إن أغلب الشركات على استعداد لحالة مغادرة الاتحاد الأوروبي دون التوصل للاتفاق.

وأوضح حوالي ثلثي الشركات مما شملها الاستطلاع من قبل البنك المركزي أنها بدأت في تنفيذ حالات طارئة للانسحاب غير المنضبط من الاتحاد الأوروبي، وأن ما يقرب من 80 % من هذ الشركات اعتبرت نفسها مستعدة لمثل هذه النتيجة.

وصرحت اللجنة قائلة: "استمرت الشكوك في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التأثير على الثقة والنشاط الاقتصادي قصير الأجل"، وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية ستستمر في الاعتماد "بشكل كبير على طبيعة وتوقيت انسحاب الاتحاد الأوروبي".

وقبل أيام من الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، تظل علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد غير واضحة، إذ طلبت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" تمديد قصير للجدول الزمني، ولكن لا يزال هناك خطر حدوث البريكست دون التوصل لاتفاق وهو ما قد يؤثر على التجارة ويسبب تراجع الإسترليني.