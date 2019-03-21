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بعد تصديق المفتى.. الإعدام لـ3 عاطلين القوا بصديقهم من كوبرى قصر النيل لسرقته

الخميس، 21 مارس 2019 04:55 م
بعد تصديق المفتى.. الإعدام لـ3 عاطلين القوا بصديقهم من كوبرى قصر النيل لسرقته هئية المحكمة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، اليوم الخميس بمعاقبة  3 عاطلين بالإعدام شنقا بعد تصديق مفتى الجمهورية عقب  ثبوت تورطهم فى قتل صديقهم بإلقائه من أعلى كوبرى قصر النيل لسرقة هاتفه المحمول.

وصدر القرار بعضوية المستشارين، محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع.

 

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وبدأت القضية بتلقى أجهزة الأمن بلاغا بالعثور على جثة "محمود.ح" مقيم فى النزهة، والمحرر بغيابه محضر فى قسم شرطة النزهة، فتشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه فى حوزة أحد أصدقاء المجنى عليه ويدعى "أدهم.س" مقيم مصر الجديدة.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل صديقه وسرقة الهاتف بمساعدة اثنين آخرين داهمتهما قوة وألقت القبض عليهما.

وأوضح الجناة أنهم استدرجوا الضحية لأعلى كوبرى قصر النيل واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالى وأثناء مقاومته لهم دفعه المتهم الأول ما أدى إلى سقوطه فى نهر النيل وفروا هاربين بالدراجة النارية ملك المجنى عليه.


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جنايات القاهرة

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3 عاطلين يقتلون صديقهم بقصر النيل

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