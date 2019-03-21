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بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

الخميس، 21 مارس 2019 03:32 م
بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير" جانب من الحضور فى بازار الخير فى سفارة مصر بباريس
كتب : أحمد جمعة
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افتتح إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار يوم أمسس الأربعاء "بازار خير"، الذى تنظمه أمنية بدوي حرم السفير المصري في باريس، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 مارس الجارى.

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ويهدف البازار الخيري إلى حشد تبرعات لصالح مستشفى الدمرداش لعلاج الأطفال من أجل المساهمة في توفير الدعم المالي لهذا الصرح الطبي العريق، الذي يقوم بدور فريد في علاج الأطفال في مصر.

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ويعرض البازار مصنوعات يدوية مصرية متنوعة، وأقمشة مطرزة ومنسوجات قطنية محلية، ستخصص عوائد بيعها للمساهمة في تكاليف علاج الأطفال في المستشفى.

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ويتضمن "بازار خير" تقديم عروض لعدد من الفرق الفنية من ضمنها فرقة "بالمصري" للفنون الشعبية، كما يتيح البازار للمشاركين فرصة تذوق أبرز الأطباق والمأكولات التي يشتهر بها المطبخ المصري.

 

جدير بالذكر، أن مستشفى الدمرداش تأسست عام 1945 كأول مستشفى خيري في مصر، وتستقبل نحو مليون مريض سنوياً من بينهم حوالي 120 ألف طفل.


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