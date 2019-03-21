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انفجار بمصنع للكيماويات شرقى الصين.. وعدد الضحايا غير معروف

الخميس، 21 مارس 2019 02:13 م
انفجار بمصنع للكيماويات شرقى الصين.. وعدد الضحايا غير معروف انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفاد مسؤولون صينيون، اليوم الخميس، بوقوع انفجار بمصنع للكيماويات شرقى الصين، لافتا إلى أن عدد الضحايا جراء الانفجار لا يزال غير معروف.
وقال المسؤولون، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن الانفجار وقع فى المصنع الذى تديره شركة "تيانجيياى للكيماويات" فى يانشينج بمقاطعة جيانجسو.
وكانت الصين بدأت إجراءات لتحسين السلامة فى قطاع الصناعة، وكثفت عمليات التفتيش العام الماضى بعد سلسلة من الحوادث فى مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.
يذكر أن انفجارا فى مصنع للكيماويات بالصين وقع فى يوليو 2018، أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12.


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