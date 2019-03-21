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اليوم.. افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية وتمثال الشهيد أحمد منسى

الخميس، 21 مارس 2019 01:00 ص
اليوم.. افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية وتمثال الشهيد أحمد منسى افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
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يفتتح اليوم الخميس اللواء مصطفى عبية رئيس مدينة منيا القمح بالشرقية، النصب التذكارى للشهداء والذى يحمل فيه تمثال العقيد أركان حرب أحمد منسى، كرمز لهم، ضمن احتفال المركز بالعيد القومى له، ذلك بعد انتظار دام 9 أشهر.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه تم توجيه الدعوة إلى أسرة الشهيد لحضور الافتتاح.

يشار إلى أن العقيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة بالعريش، استشهد يوم 7 يوليو 2017، هو والرائد أحمد الشبراوى قائد عمليات الكتيبة، والنقيب خالد مغربى، وآخرين من الجنود والضباط أبطال القوات المسلحة، على أثر اشتباكات مع تكفيريين هاجموا تمركز للكتيبة بغرض السيطرة عليها، إلا أن الكتيبة قامت بمعركة باسلة أحبط هذا المخطط وقتلت معظم الإرهابيين وأجبرتهم على الانسحاب، والشهيد ينتمى لقرية بنى قريش التابعة للوحدة المحلية بمركز منيا القمح، وكان يقيم فى مدينة العاشر من رمضان هو وأسرته.

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية (1)
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية 

 

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية (2)
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية

 

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية (3)
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية

 

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية (4)
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية

 

افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية (5)
افتتاح النصب التذكارى للشهداء بالشرقية 

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