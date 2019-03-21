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الخميس، 21 مارس 2019 04:51 م
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تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور..

"المصرية للاتصالات": مد فترة تسليم شريحة التابلت المدرسى حتى الغد

الخميس، 21 مارس 2019 04:06 م
"المصرية للاتصالات": مد فترة تسليم شريحة التابلت المدرسى حتى الغد المهندس عادل حامد
كتبت هبة السيد
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة تسليم شرائح التابلت المدرسي داخل المدارس لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي على مستوى محافظات الجمهورية يوما إضافيا حتى غدا الجمعة الموافق 22 مارس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث تستكمل الشركة عمليات توزيع الشرائح تيسيرا على أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من استلامها، وحرصا من المصرية للاتصالات على توفير الشرائح قبل بدء الامتحان التجريبي.
 
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد بدأت يوم الاثنين الماضي في توزيع وتسليم شريحة التابلت المدرسي المقدمة لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية داخل المدارس، وذلك لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتمكين الطلاب من الدخول على شبكة الإنترنت من خلال بنك المعرفة.
 
 
 
 

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المصرية للاتصالات

التابلت

شريحة الطالب

خطوط المحمول

الصف الأول الثانوى

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