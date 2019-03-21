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"المجتمعات العمرانية" تطرح 150 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بأسيوط

الخميس، 21 مارس 2019 01:41 م
"المجتمعات العمرانية" تطرح 150 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بأسيوط اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى
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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" لعدد 150 قطعة أرض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة بمساحات تتراوح من 209 م2 حتى 287 م2 ضمن 2108 قطعة أرض سكنية طرحتها الهيئة بـ 8 مدن جديدة بالمحافظات واختيار المستحقين من خلال القرعة العلنية اليدوية والتي سيتم الإعلان عن مكانها وموعدها بحضور مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن العمرانية الجديدة بالمحافظات وتحقيق الجذب السكاني لتلك المدن للخروج من الوادى الضيق.
 
أشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى إن الهيئة حددت شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي والتى تمثلت في أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز وإلا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته " الزوج – الزوجة – الأولاد القصر" سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير وأن يكون من مواليد المحافظة أو العاملين أو القاطنين بها على أن يسدد المتقدم مقدم الحجز 25 ألف جنيه ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية وفقًا للمحدد بكراسة الشروط التي تتوفر بأجهزة المدن الجديدة بمبلغ وقدره 500 جنيه ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 على أن يبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من يوم الأربعاء 3 أبريل 2019 حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة الخامسة مساءً.
 
 
 

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