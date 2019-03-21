المتحدث باسم خفر السواحل : غرق قارب يقل 30 مهاجراً قرابة السواحل الليبية

رويترز

قال متحدث باسم خفر السواحل الليبي اليوم الخميس إن 30 مهاجرا على الأقل فُقدوا على الأرجح بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة بغرب ليبيا هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث أيوب قاسم إن أحد الناجين أفاد بأن القارب كان يحمل نحو 50 مهاجرا. وأعلن انتشال جثة طفل وإنقاذ 16 مهاجرا.

وقال مسؤولون في وقت سابق إنهم يعتقدون أن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في الحادث.

ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون بلوغ أوروبا. وتراجعت أعداد هؤلاء المهاجرين منذ بدأت إيطاليا مسعى لعرقلة عمل شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.