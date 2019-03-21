video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: بوتين يجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف

الخميس، 21 مارس 2019 12:03 م
الكرملين: بوتين يجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم "الخميس" اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخى الجديد، قاسم جومارت توكاييف هنأه فيه بمناسبة توليه منصب الرئاسة فى كازاخستان وتمنى له النجاح. 
وذكر المكتب الصحفى للكرملين فى بيان له أن فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكاييف اتفقا على التعاون الوثيق من أجل زيادة تعميق علاقات الشراكة الروسية الكازاخستانية والتحضير لزيارة توكاييف لروسيا فى المستقبل القريب.
كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا آخر مع الرئيس الكازاخى المستقيل نور سلطان نزارباييف أعرب فيه بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته فى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. . 
وأشار المكتب الصحفى للكرملين إلى أنه خلال الاتصال الهاتفى مع الرئيس الكازاخى السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته الشخصية فى تطوير العلاقات الثنائية والنجاح فى التكامل الأوراسى مؤكدا ثقته فى مواصلة أول رئيس لكازاخستان المشاركة بنشاط فى العمل على تعزيز التعاون فى إطار الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطة كازاخستان تفرق محتجين معترضين على تغيير اسم العاصمة

كازاخستان تغير اسم عاصمتها إلى "نور سلطان" تيمنا بالرئيس السابق نزارباييف

روسيا

كازاخستان

فلاديمير بوتين

الكرملين

أخبار العالم

اخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة