الكرملين: بوتين يجرى اتصالين هاتفيين مع توكاييف ونزارباييف

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أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم "الخميس" اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخى الجديد، قاسم جومارت توكاييف هنأه فيه بمناسبة توليه منصب الرئاسة فى كازاخستان وتمنى له النجاح.

وذكر المكتب الصحفى للكرملين فى بيان له أن فلاديمير بوتين وقاسم جومارت توكاييف اتفقا على التعاون الوثيق من أجل زيادة تعميق علاقات الشراكة الروسية الكازاخستانية والتحضير لزيارة توكاييف لروسيا فى المستقبل القريب.

كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا آخر مع الرئيس الكازاخى المستقيل نور سلطان نزارباييف أعرب فيه بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته فى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. .

وأشار المكتب الصحفى للكرملين إلى أنه خلال الاتصال الهاتفى مع الرئيس الكازاخى السابق نور سلطان نزارباييف، أعرب بوتين عن امتنانه لنزارباييف على مساهماته الشخصية فى تطوير العلاقات الثنائية والنجاح فى التكامل الأوراسى مؤكدا ثقته فى مواصلة أول رئيس لكازاخستان المشاركة بنشاط فى العمل على تعزيز التعاون فى إطار الاتحاد الاقتصادى الأوراسى.