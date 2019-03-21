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الكرملين: الرئيس الجزائرى لم يطلب فى رسالته إلى بوتين أى مساعدة

الخميس، 21 مارس 2019 02:07 م
الكرملين: الرئيس الجزائرى لم يطلب فى رسالته إلى بوتين أى مساعدة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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نفى دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن يكون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، قد طلب المساعدة فى رسالته إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى حملها مؤخرا نائب رئيس الوزراء الجزائرى رمطان لعمامرة إلى موسكو.
وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - "لم يطلب أحد مساعدة روسيا، وكلا الطرفين مهتم بمواصلة العلاقات الطيبة بين البلدين"، مضيفا "نحن على قناعة بأن الجزائريين أنفسهم يتعين أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم وبدون تدخل أى دولة ثالثة فى شئونهم".


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