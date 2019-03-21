القبض على 10 تجار مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية ببنها والقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 10 تجار مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 10 تجار مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام شبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر وبنها والخانكة والقناطر الخيرية، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن 300 جرام من الحشيش المخدر، و70 جراما من مخدر الأستروكس، و 190جرام من مخدر الهيروين، و750 جراما من مخدر الفودو ومبالغ مالية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.