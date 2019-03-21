العربية للتصنيع توقع بروتوكول مع شركة ماليزية لزراعة 1.5 مليون نخلة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول للتعاون بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع مع شركة "مايتى" الماليزية لبحث التعاون ونقل الخبرات لإقامة مشروع زراعة 1,5مليون نخلة من أجود أنواع التمور (التمر المجدول )على مساحة 20 ألف فدان بمدينة الخارجة.

وقال الزملوط، فى بيان صحفى إن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل ، مشيرا الى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسستنا الوطنية وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أى عقبات لإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة ، مؤكدا أن المشروع المقرر إقامته بالمحافظة يوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل، فضلا عن إقامة مجتمع زراعى صناعى متكامل.