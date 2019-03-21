السعودية تعين أول دفعة من المراقبات الجويات تطبيقا لرؤية المملكة "2030"

كتب محمد جمال

احتفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، أمس الأربعاء ، بتعيين ومباشرة الدفعة الأولى من المراقبات الجويات السعوديات بمركز المراقبة الجوية بجدة، والبالغ عددهن (11) فتاة سعودية، بعد أن أكملن دراسة برنامج المراقبة الجوية للفتيات لمدة عام، والذي نفذته الشركة بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للطيران المدني ويعد أول برنامج لتأهيل الفتيات للعمل فى مهنة المراقبة الجوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد عقدت الشركة برنامجًا تعريفيًا للموظفات الجدد، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، ورئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدنى فهد بن سليمان الحربي، وعدد من قيادي شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

واشتمل البرنامج التعريفي على كلمات ترحيب وتهنئة بمناسبة التعيين، وجولة في المقر الرئيس للشركة، كما تم خلالها تعريفهم بأنظمة وسياسات الشركة، والمزايا والحوافز التي تقدم لهن، والإجابة على أسئلتهن واستفساراتهن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية المهندس ريان طرابزوني " أن الشركة تولي توظيف الفتيات في مختلف المهن اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من مساهمتها في رؤية المملكة "2030"، ولدعم المرأة السعودية وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة، ورفع نسبة مشاركتها في مختلف تخصصات سوق العمل السعودي".