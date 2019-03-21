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السجن المؤبد لـ 4 متهمين و10 سنوات لآخر قتلوا شخصا أخذا بالثأر فى سوهاج

الخميس، 21 مارس 2019 11:59 ص
السجن المؤبد لـ 4 متهمين و10 سنوات لآخر قتلوا شخصا أخذا بالثأر فى سوهاج حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين" مصطفى.أ"، و"عاطف.ك"، و"والسيد.د"، و"نصر.ف" بالسجن المؤبد، فيما عاقبت المتهم "خليفة.س" بالسجن 10 سنوات، بعد اتهامهم بقتل المجنى عليه "محمد.ف.ع" والشروع فى قتل 2 آخرين، أخذا بالثأر بقرية جزيرة شندويل بدائرة مركز سوهاج.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين حسين عبد الرازق، واحمد محمد معوض، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.
 
 
تعود أحداث الواقعة، إلى عام 2017 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه، بعد إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسد، وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وإصابة المجنى عليهما " كامل.ع" ومحمود.ر"، وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات وجود خلافات ثأرية بين عائلة المجنى عليهم والمتهمين، وفى يوم الحادث ترصدوا لهم فى احد الأماكن، وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية من بنادق آلية كانت بحوزتهم، مما أسفر عن مقتل المجنى عليه الأول وإصابة الآخرين .
 
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

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