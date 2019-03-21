السبت.. امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى بـ"صيدلة المنوفية"

صرحت الدكتورة وفاء زهران عميدة كلية الصيدلة جامعة المنوفية عن بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الصيدلة جامعة المنوفية يوم السبت 23 مارس الحالي وتنتهى في الأول من إبريل.

وأشارت الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأنه سوف يتقدم للامتحان فى منتصف الفصل الدراسي الثاني 1258 طالب وطالبة، 370 منهم فى الفرقة الإعدادى، الفرقة الاولى 506 ، وفي الفرقة الثانية 367 طالب وطالبة، وأكدت الدكتورة داليا حمدان أن الامتحان يأتي فى مستوى الطالب المتوسط.

كما أكد تامر نور الدين مدير إدارة شئون التعليم بالكلية والطلاب بأنه سيتم عقد امتحانات الفرقة الاعدادى، والفرقة الأولى بمدرج 6 حاسبات، الفرقة الثانية تعقد بمدرج 2علوم، كما يتم عمل كنترول وملاحظات لجميع الفرق.