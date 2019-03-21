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الخميس، 21 مارس 2019 08:07 م
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الرئيس العراقي يتوعد بمحاسبة المتسببين بحادث عبارة الموصل..صور

الخميس، 21 مارس 2019 07:42 م
الرئيس العراقي يتوعد بمحاسبة المتسببين بحادث عبارة الموصل..صور ضحايا العبارة
بغداد )أ ش أ(
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 تقدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بالعزاء لأسر ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، متوعدا المتسببين بمحاسبة عسيرة.

 

نهر الفرات فى العراق
نهر الفرات فى العراق

 

وقالت الرئاسة في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بضحايا فاجعة غرق العبارة في الموصل.

 

عمليات تمشيط
عمليات تمشيط

 

وأضافت الرئاسة في بيانها، أن رئيس الجمهورية تتوعد المتسببين بمحاسبة عسيرة.

 

عراقيون فى انتظار جثث ضحايا العبارة
عراقيون فى انتظار جثث ضحايا العبارة

 

يذكر وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 71 شخصا، مؤكدة إنقاذ 55 شخصا بينهم أطفال.

 

 

 


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