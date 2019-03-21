الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر مرافقة مقاتلتين روسيتين لقاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

موسكو )أ ش أ)

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو يُظهر عملية مرافقة طائرتين مقاتلتين روسيتين لقاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52 اتش"،كانت تحلق في الأجواء فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " الاخبارية ،أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية عثرت على هدف جوي على مسافة كبيرة من الحدود الروسية وبدأت بمراقبته ، مضيفا أنه تم تحديد هوية القاذفة ومرافقتها بمشاركة مقاتلتين من طراز "سوخوي-27" تابعتين لقوات الدفاع الجوي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد أن غيرت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي-52 اتش" مسار رحلتها في اتجاه معاكس للحدود الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى مكان مرابطتهما.