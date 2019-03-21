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الخميس، 21 مارس 2019 05:21 م
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الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر مرافقة مقاتلتين روسيتين لقاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق

الخميس، 21 مارس 2019 05:02 م
الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر مرافقة مقاتلتين روسيتين لقاذفة أمريكية فوق بحر البلطيق بوتين
موسكو )أ ش أ)
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 نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيل فيديو يُظهر عملية مرافقة طائرتين مقاتلتين روسيتين لقاذفة استراتيجية أمريكية من طراز "بي-52 اتش"،كانت تحلق في الأجواء فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس ، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم " الاخبارية ،أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية عثرت على هدف جوي على مسافة كبيرة من الحدود الروسية وبدأت بمراقبته ، مضيفا أنه تم تحديد هوية القاذفة ومرافقتها بمشاركة مقاتلتين من طراز "سوخوي-27" تابعتين لقوات الدفاع الجوي الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد أن غيرت القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي-52 اتش" مسار رحلتها في اتجاه معاكس للحدود الروسية، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى مكان مرابطتهما.

 

 


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