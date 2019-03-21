video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

الخميس، 21 مارس 2019 11:10 م
الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها مناسك العمرة
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
صرح السفير ياسر محمود هاشم ، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه في ضوء قرب حلول شهر رمضان المعظم وتزايد أعداد المعتمرين المصريين بالمملكة العربية السعودية، فقد أفادت القنصلية العامة المصرية في جدة بأهم تعليمات السلطات السعودية الخاصة بتسهيل أداء مناسك العمرة، وهي كالتالي:

 

1.   ضرورة الالتزام بقواعد تأشيرة العمرة التي تمنحها السلطات السعودية، والالتزام بمواعيد المغادرة المحددة.

2.   الالتزام بتعليمات الأمن والتجاوب مع إرشادات السلطات السعودية خلال كافة مراحل المناسك، علماً بأن عدم الالتزام قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات ضد المعتمر.

3.   تجنب اصطحاب أي مواد مخدرة أو أدوية محظورة أياً كان نوعها أو مسماها، حتى وإن كانت للعلاج، حيث أن حيازة أو إحراز العقاقير المحظورة معاقب عليه بعقوبات مغلظة بمقتضى القوانين السعودية.

4.   التفرغ لأداء الشعائر، وإجتناب جميع الأعمال الدعائية، وطباعة وتوزيع الكتب والمنشورات أو المطبوعات، وكذلك المواد الإلكترونية، وتجنب الخوض في أية موضوعات سياسية أو طائفية أو مذهبية.

5.   عدم إقامة تجمعات بقصد الدعاء الجماعي، وتجنب أية طقوس مذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

6.   ضرورة الحفاظ على سلامة ونظافة المشاعر المقدسة والمرافق الموجودة بها، والإمتناع عن الكتابة أو تشويه الخيام والمرافق العامة أو تخريبها.

7.   الإمتناع عن إفتراش ساحات الحرمين، وتجنب إعاقة حركة السير والخدمات العامة.

8.   عدم إلتقاط أي أشياء من الأرض في ساحات الحرمين والمشاعر المقدسة، حفاظاً على سلامة المعتمرين من خطر الدهس والتدافع، فضلاً عن تجنب المساءلة القانونية عن طريق السلطات السعودية التي تراقب جميع الساحات من خلال كاميرات مراقبة.

9.   ضرورة الحفاظ على الأوراق والمستندات الرسمية والنقود من خلال إيداعها في صناديق الأمانة المتوفرة في مساكن المعتمرين أو لدى الشركة السياحية.

10.  مراعاة قواعد منظمة الطيران المدني والتي تقضي بعدم حمل المواد والسوائل المحظور اصطحابها داخل الطائرات، فضلاً عن أهمية الالتزام بالأوزان المحددة للأمتعة والحقائب من جانب شركات الطيران.

 

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات أداء مناسك العمرة، تجنباً لأية مشكلات أو وقوعهم تحت طائلة القانون.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"بعباية سمراء وشال أخضر".. دينا فى السعودية لأداء مناسك العمرة

حسين الشحات يستعد لمواجهة الزمالك بأداء مناسك العمرة

مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

شهر رمضان




لا تفوتك
استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة