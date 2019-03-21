الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

1. ضرورة الالتزام بقواعد تأشيرة العمرة التي تمنحها السلطات السعودية، والالتزام بمواعيد المغادرة المحددة.

2. الالتزام بتعليمات الأمن والتجاوب مع إرشادات السلطات السعودية خلال كافة مراحل المناسك، علماً بأن عدم الالتزام قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات ضد المعتمر.

3. تجنب اصطحاب أي مواد مخدرة أو أدوية محظورة أياً كان نوعها أو مسماها، حتى وإن كانت للعلاج، حيث أن حيازة أو إحراز العقاقير المحظورة معاقب عليه بعقوبات مغلظة بمقتضى القوانين السعودية.

4. التفرغ لأداء الشعائر، وإجتناب جميع الأعمال الدعائية، وطباعة وتوزيع الكتب والمنشورات أو المطبوعات، وكذلك المواد الإلكترونية، وتجنب الخوض في أية موضوعات سياسية أو طائفية أو مذهبية.

5. عدم إقامة تجمعات بقصد الدعاء الجماعي، وتجنب أية طقوس مذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

6. ضرورة الحفاظ على سلامة ونظافة المشاعر المقدسة والمرافق الموجودة بها، والإمتناع عن الكتابة أو تشويه الخيام والمرافق العامة أو تخريبها.

7. الإمتناع عن إفتراش ساحات الحرمين، وتجنب إعاقة حركة السير والخدمات العامة.

8. عدم إلتقاط أي أشياء من الأرض في ساحات الحرمين والمشاعر المقدسة، حفاظاً على سلامة المعتمرين من خطر الدهس والتدافع، فضلاً عن تجنب المساءلة القانونية عن طريق السلطات السعودية التي تراقب جميع الساحات من خلال كاميرات مراقبة.

9. ضرورة الحفاظ على الأوراق والمستندات الرسمية والنقود من خلال إيداعها في صناديق الأمانة المتوفرة في مساكن المعتمرين أو لدى الشركة السياحية.

10. مراعاة قواعد منظمة الطيران المدني والتي تقضي بعدم حمل المواد والسوائل المحظور اصطحابها داخل الطائرات، فضلاً عن أهمية الالتزام بالأوزان المحددة للأمتعة والحقائب من جانب شركات الطيران.

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات أداء مناسك العمرة، تجنباً لأية مشكلات أو وقوعهم تحت طائلة القانون.