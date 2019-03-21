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الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

الخميس، 21 مارس 2019 04:43 م
الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد الجيش الجزائرى
الجزائر )أ. ش. أ(
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست (جنوب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار (12.7) ملم وبندقية قناصة من نوع G3 وبندقية تكرارية بالإضافة إلى (19) قذيفة هاون عيار (82) ميليمترا وأربعة خزن للذخيرة و(1597) طلقة".

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش أوقفت إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح (جنوب)10 منقبين عن الذهب ومهربا وضبطت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(16) طن من المواد الغذائية ومعدات مختلفة للتنقيب عن الذهب.

 

 


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