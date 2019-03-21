الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد رامى هلال إلى رتبة عقيد

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية، قرار ترقية اسم الشهيد المقدم رامى على أحمد على هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى سابقا إلى رتبة عقيد.

وكان قد استشهد المقدم رامى فى أحداث الدرب الأحمر التى شهدتها البلاد الشهر الماضى.