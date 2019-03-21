الرئيسية تقارير مصرية الجريدة الرسمية تنشر قرار ترقية اسم الشهيد رامى هلال إلى رتبة عقيد الخميس، 21 مارس 2019 10:25 ص الشهيد الضابط رامى هلال كتب: محمد أبو ضيف إضافة تعليق نشرت الجريدة الرسمية، قرار ترقية اسم الشهيد المقدم رامى على أحمد على هلال الضابط بقطاع الأمن الوطنى سابقا إلى رتبة عقيد. وكان قد استشهد المقدم رامى فى أحداث الدرب الأحمر التى شهدتها البلاد الشهر الماضى. القرار إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شاهد..تكريم الناجية من تفجير الدرب الأحمر بمتحف النسيج بحضور سميرة عبد العزيز تكريم الناجية من حادث الدرب الأحمر فى متحف النسيج احتفالا بعيد الأم حبس قهوجى لاتهامه بسرقة شقة جزار بالدرب الأحمر أخبار الحوادث الدرب الأحمر رتبة العقيد الشهيد الضابط رامى هلال ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك" ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018 "الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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