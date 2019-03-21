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التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى

الخميس، 21 مارس 2019 07:54 م
التعليم تنشر فيديو يوضح طريقة أداء الامتحان الإلكترونى لطلاب أولى ثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديوهات لشرح طريقة أداء الامتحان الالكترونى للصف الأول الثانوى.

وشرحت الوزارة فى هذا الفيديو خطوات اجراء الامتحان تتمثل فيما يلى :

تبدأ الخطوات من صفحة الدخول فى منصة الامتحان، يكتب الطالب اسم المستخدم و كلمة السر التى يتسلمها الطالب من وزارة التربية والتعليم، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يكتب الطالب كود الامتحان الذى يكتبه المراقب على السبورة داخل اللجنة، ويجب على الطالب الاخذ فى الاعتبار ان هذا الكود مكون من 9 أرقام لابد من إدخاله بحرص.

وبعد إدخال كود الامتحان بنجاح سينتظر الطالب حتى يبدأ الامتحان، ثم يضغط الطالب على ايقونة ابدأ ليبدأ الامتحان، وسيظهر للطالب شريط ادوات بجوار قائمة الاسئلة، وسيظهر توقيت الامتحان على الشاشة لمعرفة كم الوقت المتبقى لانهاء الامتحان

وأوضحت : سيكون متاحا للطالب ان يرى الامتحان فى شاشة كاملة، كما سيتمكن الطالب من مراجعة قائمة الأسئلة، وتغيير تنسيق الخط والشاشة، كما يمكنهم تحديد ائلة معينة بعلامة العلم للرجوع إليها مرة أخرى، وكل هذه الاختيارات تظهر من ايقونة القائمة اذا كان الطالب يعرض الامتحان فى الوضع الرأسى للتابلت.

ويرى الطلاب 3 أنواع من الأسئلة داخل الامتحان : أسئلة الاختيار من متعدد، واسئلة تحتاج للوحة المفاتيح لكتابة الإجابة، وأسئلة تحتاج لاستخدام القلم الالكترونى ليتمكن الطلاب من رسم الاشكال اللازمة فى اجاباتهم .

وتابعت الوزارة: يستخدم الطلاب القلم الالكترونى فى مواد : الرياضيات، والاحياء، والفيزياء، والكيمياء .

وسيظهر لدى جميع الطلاب رسالتين تحذيريتين، اولهما ققبل انتهاء الامتحان بـ 10 دقائق، والثانية قبل انتهاء الامتحان بدقيقتين، وبمجرد انتهاء الزمن المحدد للامتحان سيتم انهاء الامتحان تلقائيًا من النظام.

وأوضحت بعد انتهاء الطلاب من الإجابة على الأسئلة سيتمكنوا من مراجعتها مرة أخرى والرجوع لاى اسئلة تم تحديدها سابقة، كما ستظهر جميع الاسئلة التى لم يتم الاجابة عليها .

ويمكن للطالب الضغط على السؤال للرجوع الى اجابته مرة أخرى، وبمجرد انتهاء الطالب من المراعى يمكنه انهاء الامتحان بالضغط على ايقونة انهاء، وفى هذه الحالة لن يستطيع الطالب الرجوع إلى الامتحان مرة أخرى.

 


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التربية والتعليم والتعليم الفنى

الامتحان الإلكترونى




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