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التعليم: تطبيق نظام "سكوليرا" فى مدارس النيل لتطوير العملية التعليمية

الخميس، 21 مارس 2019 05:23 م
التعليم: تطبيق نظام "سكوليرا" فى مدارس النيل لتطوير العملية التعليمية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية" المسئولة عن إدارة وتشغيل مدارس النيل المصرية، إنه يتم تطبيق نظام سكوليرا لإدارة التعلم إلكترونيًا في مدارس النيل المصرية والذي يهدف إلى تحديد التقدم فى المنهج الدراسى، وجمع الواجبات وتصحيحها ورصد درجاتها، كما يتيح الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الفورى والرصد الإلكترونى للدرجات، ما يعكس توفير تعليم متميز للطلاب وتعليم أكثر متعة.
 
وأضاف فارس، يحتوى نظام سكوليرا على خصائص تسهل التواصل بين الطلاب والمدرسين وبين المدرسين وأولياء الأمور، وعلى نطاق المعلم يعد برنامج سكوليرا الأمثل لتبسيط مهام تخطيط وتحضير المنهج، كما يتيح النظام للإدارة العليا تسهيل مهمة متابعة المدرسين والأداء التعليمى وكذلك دعم جهود المدارس في توجهها نحو مواكبة التحول الرقمي في التعليم، حيث يمكن للمدارس إدارة العملية التعليمية بالكامل بشكل إلكتروني بواسطة نظام سكوليرا مع تعزيز التواصل بين جميع أطراف العملية التعليمية (إدارة المدرسة - المشرفين التربويين - المعلمين - الطلاب - أولياء الأمور).
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مصر للإدارة التعليمية"، أن الطالب هو النواه الأساسية للتعليم ومن أولويات الاهتمام بالطالب هو وضع برامج للتطوير ومنها مشاركة طلاب مدارس النيل في مسابقة الكانجرو الدولية في الرياضيات لأول مرة في مصر، في إطار اهتمام المؤسسة بتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 هو عام التعليم وبناء الشخصية المصرية.
 
وقالت شيرين حمدي، مستشار وزير التربية والتعليم لمدارس النيل، إن مدارس النيل تقدم منهج تعليمي مخطط ومصمم في ضوء أحدث الاتجاهات العالمية للتعليم والتعلم، يحقق مستويات متقدمة من الجودة للعملية التعليمية، مما يجعله نموذجاً تعليميًا مستوفيًا لمقومات الاعتماد على المستوى المحلي والدولي، ويقوم علي تنفيذ هذا النموذج التعليمي ومتابعته قيادة تربوية ذات خبرة متميزة وهيئة تدريس عالية الكفاءة مدربة ويدعمه مجتمع واعٍ بتحديات سوق العمل ومتطلبات الجودة اللازمة لإعداد أبناء هذا الوطن ليصبحوا مسئولين ومنتجين مع تدعيم هويتهم المصرية وتعميق ولائهم للوطن.
 
وأوضحت أماني الفار، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة، أن مؤسسة مصر للإدارة التعليمية هي مؤسسة حكومية برأس مال حكومي بنسبة 100%، وتساهم بها كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق تحيا مصر، وتستهدف هذه الشركة إدارة مدارس النيل والذى يبلغ عددهم 25 مدرسة كمرحلة أولى وتطويرها، والمساهمة فى تنمية الكوادر البشرية بها.
 
الجدير بالذكر أنه تم منح نظام سكوليرا جائزة أفضل تجربة مستخدم من موقع Finances Online المتخصص في مراجعة البرمجيات وتقييمها، وذلك لسهولة استخدامه كنظام لإدارة التعلم بالمدارس والتعامل مع واجهاته وخصائصه المختلفة.
 
كما احتل نظام إدارة التعلم سكوليرا المركز الرابع في قائمة أفضل 20  نظام تعلم على مستوى العالم وفقاً لتجربة المستخدمين، وذلك بحسب القائمة التي نشرت مؤخراً على موقع E-learning Industry المتخصص في أخبار وتقييمات أنظمة التعليم الإلكتروني.
 
 

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