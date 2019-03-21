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التحريات تكشف الدافع وراء إطلاق النار على 3 أشقاء بأبو النمرس

الخميس، 21 مارس 2019 12:55 ص
التحريات تكشف الدافع وراء إطلاق النار على 3 أشقاء بأبو النمرس الحادث أسفر عن مقتل أحد الشقاء الثلاثة
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرى ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس معاينة لموقع حادث إطلاق النار على 3 أشقاء مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخرين، حيث تم التحفظ على فوارغ الطلقات النارية المعثور عليها. 

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليهم وبين عائلة أخرى بأوسيم، وأن أفراد من تلك العائلة وراء ارتكاب الواقعة. وبدأ رجال المباحث فى جمع التحريات حول مرتكبى الجريمة للقبض عليهم. 

تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد إطلاق مجهولين النار على 3 أشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليهم أشقاء فارق أحدهم الحياة، وتم نقل شقيقين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 

 


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