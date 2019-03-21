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الخميس، 21 مارس 2019 11:17 ص
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ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداى" فى موزمبيق إلى 217 شخصًا

الخميس، 21 مارس 2019 11:16 ص
ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداى" فى موزمبيق إلى 217 شخصًا إعصار
أ ش أ
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أعلن وزير الأراضى والبيئة فى موزمبيق سيلسو كوريا، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "إيداى" الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضى إلى 217 شخصًا.
وذكرت شبكة "أفريكا نيوز" أن الحصيلة الجديدة التى أعلنها الوزير تظل أقل بكثير من التوقعات التى أطلقها رئيس البلاد فيليب نيوسى سابقًا هذا الأسبوع بشأن احتمال وصول حصيلة القتلى إلى ألف شخص.
وتم إنقاذ قرابة 3 آلاف شخص فيما يقدر عدد من تقطعت بهم السبل وينتظرون الإنقاذ بمدينة "بيرا" الساحلية بحوالى 15 ألف شخص. 
يذكر أن الإعصار "إيداى" تسبب فى تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق، فيما رصدت الأمم المتحدة نحو 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزى لصالح المتضررين من الإعصار الذى ضرب أيضًا زيمبابوى ومالاوى.


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